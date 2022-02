CAN 2022 : Sadio Mané sacré meilleur joueur, Edouard Mendy meilleur gardien

C’est l’autre belle histoire de cette coupe d’Afrique des nations CAN 2022. L’attaquant des Lions Sadio Mané a été sacré meilleur joueur de cette coupe d’Afrique des Nations. « Sadio Mané a porté son équipe, masquant parfois les défaillances collectives (et ça ne date pas de cette CAN). Rarement un leader n'aura autant assumé sur le terrain. Toujours présent (même quand il rate). L'assurance pour tirer le dernier penalty, ça montre tout. Grande ! » a écrit le journaliste sportif Romain Molina sur le leader des Lions. Le gardien de Chelsea Edouard Mendy qui a arrêté un pénalty lors des tirs aux buts a remporté le trophée du meilleur gardien. Les symboles forts de cette équipe du Sénégal champion d’Afrique. Le Camerounais Vincent Aboubacar remporte le prix de meilleur butteur.