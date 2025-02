C1: "Je suis là pour marquer mon époque", affirme Mbappé après son triplé

Auteur d'un triplé qui a qualifié son équipe mercredi pour les huitièmes de finales de la Ligue des champions contre Manchester City, l'attaquant star du Real Madrid a affirmé qu'il était venu en Espagne "pour marquer (s)on époque", à l'image de son idole Cristiano Ronaldo.



Interrogé en zone mixte sur le fait d'être le quatrième joueur du Real à marquer un triplé en C1 après Ronaldo, Cristiano Ronaldo et Karim Benzema, Mbappé a répondu:



"Ce sont trois cracks, ils ont marqué une époque au Real Madrid. J’espère faire la même chose, je suis ici pour ça. Je dois progresser petit à petit, l’important c’est de gagner des titres. Je ne pense qu’à m’améliorer. Chaque match est une opportunité de montrer mes qualités et d’aider l’équipe", a déclaré le capitaine de l'équipe de France en zone mixte.



"Je me sens mieux en tant qu’avant-centre maintenant. Mais si on me met à droite, je serai aussi bon. Peu importe la situation dans laquelle on met, je serai bon. Je ne suis pas venu ici pour décider où j’allais jouer. Demain je peux jouer en tant que 9, ensuite à droite, ensuite à gauche…. Peu importe", a-t-il ajouté.



Interrogé plus tôt au micro de Canal +, Mbappé a détaillé ses buts:



"Le troisième est mon préféré parce que c'est avec le pied gauche mais les trois sont beaux, dans un registre différent. A chaque fois je reçois trois bons ballons donc j'ai le temps de voir venir. Je prends l'information avant. Après des fois il y a des 1 contre 1, des fois des finitions à une touche en regardant le gardien. C'est une panoplie plutôt complète ça fait plaisir", a-t-il expliqué.



"C'est clair qu'au début à Madrid c'était pas trop ça. Je pense que je me cherchais un petit peu et je pense que j'ai su inverser la tendance et ça fait maintenant quelques mois qu'on voit un meilleur visage. Mais comme je dis c'est la deuxième partie de saison où on est jugés, je le disais quand je jouais pas très bien, je le dis encore aujourd'hui. Il faudra gagner des titres, être à la hauteur de cet écusson et ramener un maximum de titres", a répété le Bondynois.