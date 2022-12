Bulletin météo spécial ANACIM : risque sur le bétail selon le Ministère de l’Élevage et des Productions animales

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie a annoncé du 28 au 30 décembre 2022, notamment dans les régions du Sud, du Centre et du Nord-Est, une prévision de descente d’air froid - pouvant entraîner des coups de fraîcheur et des pluies faibles à modérées - qui intéressera la quasi-totalité du pays. Le Ministère de l’Élevage et des Productions animales, dans une note brève rendue publique, annonce un risque à cause de ces conditions météorologiques pour le bétail.



Le Ministère d’inviter tous les éleveurs et surtout ceux de l’élevage extensif à prendre toutes les dispositions pour sécuriser le bétail durant la période en cause.