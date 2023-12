Budget 2024 - Commune de Niaguis: 1.016.000.000 francs CFA adopté à l’unanimité par le conseil municipal

Le projet de budget de l’année 2024 de la commune de Niaguis s’équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1.016.000.000 de francs CFA. Il faut dire que par rapport au budget initial de 2023, le budget de 2024 a connu une hausse de 191.430.000 francs CFA .







Selon le maire de ladite commune, Mme Victorine Aquediche Ndèye, l’atteinte d’un budget historique d’un milliard a été rendue possible grâce au soutien constant de l’État, et avec le président Macky Sall, qui, dit-elle, avec l’acte 3 de la décentralisation, a permis à la commune de disposer de ressources et de mener des projets structurants. « Je le disais lors de mon installation, nous avons pour seule limite notre ambition et nous avons l’opportunité d’écrire les plus belles pages de l’histoire de la commune de Niaguis. En ce sens, ce budget exprime fortement nos ambitions affirmées pour la commune et traduit le résultat de nos efforts pour matérialiser la vision déclinée depuis deux ans de faire de Niaguis un pôle carrefour agricole et de développement de services », a-t-elle déclaré, précisant que « cette hausse en deux années d’exercice se justifie par les efforts de l’État à promouvoir l’équité dans les dotations et en notre capacité de mobilisation de ressources ».







Pour faire preuve de redevabilité, Victorine Ndèye informe qu'elle dispose d’un bilan qu’elle compte décliner lors du second anniversaire à la tête de la mairie le 18 février 2024. C’est pour cette raison qu’elle et son équipe ont traduit les conclusions du Débat d’Orientation Budgétaire (DOB) qui sont en phase avec son projet de gouvernance notamment la prise en charge du capital humain à travers la Santé, l’Éducation et la jeunesse, et l’amélioration de l’accès à l’eau et à l’électricité. A cet effet, la commune de Niaguis compte continuer les projets d’envergure dans le cadre de l’adduction en eau avec une dotation cumulée de 85 000 000 FCFA soit une hausse de 20 millions par rapport à 2023, pour adresser les demandes au niveau de nouvelles localités. Avec ce budget de plus d’un milliard, la santé, l’hygiène et l’action sociale ne seront pas en reste avec la réfection sur ressources propres, du poste de santé de Soucouta en plus de la réhabilitation des infrastructures sanitaires de Boutoute et Baraf.







Par ailleurs, le foyer des jeunes de Niaguis qui fait l’objet de réfection en ce moment disposera dans la seconde phase de travaux d’une extension qui accueillera une salle de conférence qui pourra être mise en location pour la prise en charge des frais d’entretien.







En cette veille de Noël, considère le maire, « la jeunesse de Niaguis peut s’estimer heureuse avec le lancement d’un programme de réhabilitation des équipements sportifs au niveau des écoles pour accompagner la pratique de discipline sportive en plus de l’accompagnement dans la mise aux normes des terrains de sport au niveau des villages ».







Victorine Ndeye invite à traduire en exposé au niveau des villages, des quartiers et des concessions le présent budget et les actions prévues en 2024, elle invite d’ailleurs chaque conseiller ici présent à rendre compte à ses mandants des conclusions du vote du budget et de ce moment historique que vit la commune de Niaguis avec un budget un milliard seize millions adopté à l’unanimité du conseil municipal composé de Benno Bokk Yakaar et de Yewwi Askan Wi.