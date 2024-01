Braquages et vol de véhicules : Deux auteurs présumés arrêtés par la gendarmerie

Les nommés Diagne Touré et Issa Sow sont dans de beaux draps. Selon « l’observateur » de ce jour, les deux éléments d’un redoutable gang ont été arrêtés par la gendarmerie à Pikine et à Ndindy pour vol de véhicules et braquages d’un point Wave.



Les faits remontent entre le 25 octobre et le 29 novembre 2023 où les présumés auteurs ont procédé à un braquage d’un point Wave de Payar (une commune située dans le département de Koumpentoum), d’un multiservices à Ndindy avant de voler un véhicule 4X4 à Touba. En premier lieu, ils ont délesté la gérante d'une importante somme d’argent avant de voler un véhicule 4X4. Par la suite, la bande s’est déportée vers Ndindy où ses membres ont encore braqué un multiservice et emporté beaucoup d’argent. C’est ainsi qu’ils ont disparu en un laps de temps avant de revenir à la charge. Et La prochaine étape, les accusés vont à Touba pour voler un véhicule 4X4.

Reconnus pour leur professionnalisme, les gendarmes procèdent à des investigations notamment par des recherches, des renseignements, des infiltrations et des surveillances. C’est dans ces circonstances qu’ils ont découvert le véhicule volé à Birkilane, le 29 novembre 2023.L’un d’eux qui est Diagne Touré a été cueilli à Pikine tandis que le nommé Issa Sow a été mis aux arrêts à Ndindy.

À la fin de l’enquête, Issa Sow a été présenté au procureur de Diourbel. Quant à Diagne Touré, il a été mis à la disposition des éléments de la compagnie de gendarmerie de Tamba.