Boxe / Tournoi qualificatif JOJ 2022 : Le comité d'organisation local officiellement installé...

Le Comité d’organisation local du tournoi qualificatif pour les jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) a été installé ce vendredi. Et, c'est Léopold Germain Senghor, le directeur des activités physiques et sportives (DAPS), qui a été désigné pour diriger ledit comité. Une installation officielle faite en présence du président du CNOSS et coordonnateur des JOJ 2022, Mamadou Diagna Ndiaye.



La capitale sénégalaise, Dakar, fait désormais partie des pays choisis pour abriter ces tournois qualificatifs, en plus de Paris, Buenos Aires et Beijing.



C'est la prestigieuse Salle du Dakar Arena de Diamniadio qui abritera ce tournoi qualificatif de boxe pour les besoins des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2022.





L'événement est prévu à partir du 20 jusqu'au 29 février 2020. Près de 320 athlètes venant de 35 pays africains devraient y prendre part...