Bougane largue ses bombes : « Je ne suis pas un peureux comme Ousmane Sonko… » « Je suis droit dans mes bottes ».

Dans une vidéo publiée quelques heures après l’annonce d’une possible interpellation par la police, le leader de Guem Sa Bopp solde ses comptes : « On m’informe que la police a fait une descente à mon bureau et à mon domicile. » Elle est conduite par un certain adjudant Bakhoum qui aurait une convocation pour moi. Mais je tiens à rassurer ceux qui sont avec Guem Sa Bopp et avec la coalition Sam Sa Kaddu. « Je suis loin de céder à cette intimidation », a-t-il asséné, non sans omettre de s’adresser à Ousmane Sonko. Bougane Gueye Dany ouvre la voie aux hostilités face au leader de Pastef : « Je suis plus courageux que vous. » On ne me sert jamais une convocation pour que j’utilise en retour des jeunes comme boucliers. « Quand on veut éliminer un adversaire politique, il faut s’armer de courage », déclare le membre de la coalition Sam Sa Kaddu.