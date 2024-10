Bougane Gueye Dany: « Les menteurs sont libres mais ceux qui s’opposent, passent à la trappe »

Suite aux convocations avec Cheikh Yerim Seck, Diegui Diop et Kader de Sen Tv, le président du mouvement Guem Sa Bop regrette : « c’est parce qu’ils s’opposent à Ousmane Sonko », a t-il laissé entendre. Selon Bougane Gueye Dany, on ne peut parler de liberté d’expression au Sénégal depuis l’arrivée de Sonko « au pouvoir » car, le constat est que l’expression ne garantit plus la liberté.







« La justice ne doit pas être au service d’un parti politique ou d’un homme. Les menteurs sont libres mais ceux qui s’opposent, passent à la trappe » ajoute t-il craignant « une dictature en téléchargement avec le duo Diomaye-Sonko ». D’ailleurs, Madiambal Diagne vient de faire une publication annonçant que « Bougane Gueye Dany serait recherché par la police et que les agents de la division de la cybercriminalité se sont présentés à son bureau ce matin ». Sur ce point, nos tentatives d’en savoir un peu plus de la part du leader de Guem Sa Bopp ont été vaines.