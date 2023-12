Boris Jonhson aux familles des victimes de Covid 19 : "Je suis profondément désolé!"

L'ancien Premier ministre Britannique, Boris Johnson, a présenté ses excuses aux familles des victimes de la Covid 19, ce mercredi lors de sa première journée d'audition par l'enquête publique sur la pandémie. "Je suis profondément désolé pour la douleur, les pertes et la souffrance" de ces victimes et leurs familles, a-t-il soutenu. Rappelons que l'ancien Premier ministre a été emporté par les scandales qui ont eu lieu lors de la pandémie de la Covid 19. Plus de 232.000 personnes sont décédées de Covid au Royaume-Uni.