Bologne (Serie A) : Le contrat d’Ibrahima Mbaye résilié…

Le Bologna FC, employeur du défenseur international sénégalais, Ibrahima Mbaye (27 ans), a annoncé avoir trouvé un accord avec le joueur pour la résiliation consensuelle de son contrat après 8 saisons passées au club.



Dans le communiqué publié par le club italien ce vendredi, le champion d’Afrique 2022 a reçu les remerciements de la direction qui parle « d'un grand professionnalisme sur et en dehors du terrain et pour le lien profond avec nos couleurs chaque jour démontré. »



Le latéral droit sénégalais se retrouve ainsi sans club et devra se trouver un nouveau point de chute lui qui avait déjà du mal à avoir du temps de jeu...