Blinken appelle le Sénégal à tenir des élections "aussi vite que possible"

Le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken a exhorté mardi le Sénégal à tenir des élections "aussi vite que possible", dans un appel téléphonique avec le président Macky Sall.



M. Blinken "a parlé avec le président du Sénégal ce matin pour réiterer notre inquiétude quant à la situation là-bas et dire clairement que nous voulons voir les élections avoir lieu comme prévu - nous voulons leur tenue aussi vite que possible", a déclaré à la presse le porte-parole du département d'Etat, Matthew Miller.



"Et si elles n'ont pas lieu le 25 février, nous voulons qu'elles aient lieu dès que possible" après cette date, a-t-il ajouté.



Le Sénégal est en proie à l'une de ses plus graves crises politiques des dernières décennies depuis que le président Macky Sall a annoncé le report de la présidentielle le 3 février, à trois semaines de l'échéance.