Blaise Faye de l’ONAS sur le projet d’assainissement de Sédhiou : « Ce n’était pas évident de reprendre les travaux et d’avoir ce taux d’exécution »

La promesse a été tenue. Les travaux de construction des ouvrages d’assainissement de la commune de Sédhiou ont repris depuis la visite du directeur général de l’Office National de l’Assainissement du Sénégal (ONAS), Monsieur Séni Diène, en début de ramadan. Lancés en 2017, ces travaux avaient connu un arrêt. Aujourd’hui, la construction du canal se poursuit en dehors du cimetière.



Cette progression a été soulignée par le directeur de l’Exploitation et de la Maintenance de l’ONAS, Monsieur Blaise Faye. « Ce projet consiste à capter les eaux à partir de la ville pour les acheminer vers le fleuve. Nous avons des ruissellements accentués qui menacent l’ouvrage. Il faut donc le protéger. Ce n’était pas évident de reprendre les travaux et d’atteindre l’actuel taux d’exécution. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes vers la fin », a précisé Monsieur Faye. Au nom du DG de l’ONAS, il a remercié le Gouverneur Monsieur Diadia Dia, la mairie, ainsi que le Conseil communal de la Jeunesse dirigé par Monsieur Abdoulaye Lèye Konté.



Pour sa part, l’autorité administrative s’est félicitée du chemin parcouru. Toutefois, elle a estimé qu’il reste beaucoup à faire, d'autant plus qu’il pleut énormément dans cette partie du Sénégal. « Nous sommes ici au cimetière de Juslescounda dans le cadre d’une activité ponctuelle en soutien aux travaux engagés par l’ONAS. Les importants ravinements menacent le canal. Par le passé, les eaux avaient entraîné la destruction de quelques tombes. Nous avons décidé d’accompagner l’ONAS en faisant en sorte que les populations puissent jouer leur partition. Nous avons invité le conseil communal, la Sonaged et le service du Cadre de Vie à participer aux travaux. Il y a aussi le soutien de la Mairie de Sédhiou », a expliqué le Gouverneur de Sédhiou.