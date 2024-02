Binationalité des candidats à la présidentielle au Sénégal : Le juriste El Amath Thiam remet en cause les compétences du Conseil Constitutionnel

« Le conseil constitutionnel devait prendre tout le temps nécessaire bien que nous sachions que les délais en matière de contentieux électoral ou les délais de procédure électorale sont des délais de franchise, mais le Conseil Constitutionnel sur certaines questions pourquoi ne ferait-elle pas appel à l’expertise ou à la compétence de la brigade de recherche de la gendarmerie ou de la police pour faire ce travail-là à sa place ? »



Par conséquence, au nom de l’équité et de l’égalité entre citoyen, Karim Wade a intérêt à agir et le conseil constitutionnel a l’obligation de l’entendre. « Et, là est ce qu’on peut permettre à Karim Wade de revenir devant le conseil pour poser le débat parce que c’est des règles d’ordre public. On ne peut pas se permettre qu’un candidat soit d’une autre nationalité. C’est la loi sénégalaise qui dit qu’on ne peut pas être candidat ou président de la République du Sénégal en ayant la double nationalité. C’est la loi qui l’interdit. »