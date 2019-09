Billets : 29.500 à 270.000 francs CFA pour assister au match amical Brésil - Sénégal

Pour pouvoir assister au match amical Brésil - Sénégal, le 10 octobre prochain à Singapour, il faudra casquer entre 49 et 449 dollars (29.500 à 270.000 francs CFA), selon le journal Stades. Le match-maker ne perd pas de temps pour dérouler la campagne de publicité de l’affiche.

Le quotidien sportif nous apprend qu’à Singapour, un pays perdu de l’Asie du Sud-Est, personne ne voudrait sans doute se faire raconter l’événement. Des stars confirmées comme Neymar, Thiago Silva, Firmino, entre autres, en plus de Sadio Mané, d’Idrissa Gana Guèye et de Kalidou Koulibaly, ils auront droit à un plateau relevé.