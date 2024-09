Bilan chavirement pirogue à Mbour/09 corps sans vie repêchés et trois rescapés...

Le bilan provisoire est de 9 corps sans vie repêchés, et trois rescapés selon les autorités . Le préfet, le maire et la délégation du conseil départemental étaient sur les lieux, à la morgue, etc. et ont rencontré les familles des victimes. Une situation triste que les populations et particulièrement les familles des disparus vivent actuellement... " Je suis venu accompagné du maire, de l’adjoint au préfet et des services techniques du conseil départemental. Nous avons trouvé au niveau de la morgue neuf corps sans vie. Les rescapés ont été libérés et l’hôpital est en train de faire l’identification des corps sans vie en relation avec la police. Sur les neufs morts, il y a cinq hommes et quatre femmes.

Les corps remis à leurs familles ont été identifiés comme des habitants de Mbour. Les recherches se poursuivent toujours avec les équipes de la marine nationale et des sapeurs pompiers.

Je l’ai dit tout à l’heure au responsable des imams. Nous allons poursuivre le travail de sensibilisation et il faut un plan de communication pour les quartiers qui enregistrent les départs, comme à Tefess. L’autre point, c’est la répression et la sanction. L’émigration clandestine est un délit puni par les lois et règlements de ce pays. Il faut que les organisateurs de ces voyages soient appréhendés et traduits en justice." a dit le préfet de Amadou Diop...