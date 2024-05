Bilan Pèlerinage Popenguine 2024 : Les Evêques font le point de l’organisation

Au terme de la clôture de leur deuxième Session Ordinaire de l'Année Pastorale 2023-2024, tenue du 20 au 24 mai 2024, au Foyer de Charité du Cap des Biches, les Évêques du Sénégal ont fait le point de l’organisation de la 136ème édition du Pèlerinage.





Dans un communiqué qui nous est parvenu, les évêques se réjouissent de l’organisation du pèlerinage qui a été célébrée, avec bonheur et ferveur, dans le nouveau Sanctuaire. « Les Évêques saluent la bonne organisation du pèlerinage qui ne cesse de drainer des milliers de pèlerins provenant des sept Diocèses du Sénégal, de la Gambie, de la Mauritanie et d'autres pays de la Sous-Région. Ils se réjouissent particulièrement de la présence du nouvel évêque de Nouakchott, Monseigneur Victor NDIONE ».





Toutefois, l’apport du président de la République a été grandement salué. Un apport consistant qui a permis à l’Eglise de vivre sa foi à Popenguine. « Ils se félicitent de l'appui du Gouvernement du Sénégal, de l'Administration Territoriale, des Forces de Défense et de Sécurité, et de tous les Services déconcentrés de l'État, pour la réussite d'un tel événement » lit-on dans le texte.





Ils ont témoigné leur reconnaissance à tous les pèlerins qui, d'année en année, se mobilisent en grand nombre pour vénérer la Bienheureuse Vierge Marie, Notre Dame de la Délivrance, Mère de l'Église. Ils saluent et félicitent, de manière spéciale, tous les jeunes, surtout les marcheurs, pour leur forte mobilisation et leur ferveur.