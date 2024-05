Bignona: Arrivée du PR BDF à l'aéroport de Cap Skirring, pour le Gamou de l'Imam Fansou Bodian

Après ses déplacements hier au Mali et au Burkina Faso, le chef de l'Etat s'est rendu à Bignona, ce vendredi 31 Mai 2024. A son arrivée à l'aéroport de Cap Skirring, il a été accueilli avec les honneurs par les autorités civiles et militaires de la région. Sur les images, on peut apercevoir, le Directeur Général de l'Aibd, Cheikh Bamba Dieye, les ministres Maimouna Dieye, Khady Diene Gaye, entre autres. Il se rendra à Bignona pour une visite de courtoisie au guide religieux, El Hadji Ousmane Fansou Bodian. Rappelons que c'est aujourd'hui que se déroule le Gamou annuel de l'Imam Fansou Bodian. Les installations avaient été ravagées, mardi passé lors du passage d'une forte pluie dans la localité.