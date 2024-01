Berlinale 2024 : le long métrage « Dahomey » réalisé par Mati Diop sélectionné en compétition officielle

Le long métrage documentaire, « Dahomey », réalisé par Maty Diop fait partie des films sélectionnés en compétition officielle pour l’Ourse d’or à la Berlinale (Berlin, Allemagne), prévue du 15 au 25 février 2024.



Dans un communiqué publié par le ministère de la culture et du patrimoine historique, il indique que « ce choix traduit le bel élan pris par notre cinéma sur la scène internationale et les efforts du gouvernement en matière de financement du sous -secteur cinématographique et audiovisuel depuis quelques années ».