Bénin vs Sénégal : Les Lions sont arrivés à Cotonou ce vendredi…

Les joueurs de l’équipe nationale du Sénégal et l’ensemble de la délégation sont arrivés ce vendredi après-midi dans la capitale béninoise, Cotonou . Le Sénégal aura donc à peine 24 heures pour s’acclimater et prendre ses marques avant de jouer contre les guépards du Bénin, ce samedi 17 juin à 19h00. Accueillis par une petite délégation dont quelques Sénégalais établis au Bénin, les joueurs ont profité d’un petit bain de foule avec les supporters avant de s’engouffrer dans leur bus et rejoindre leur hôtel.



Rappelons que le Sénégal (1er avec 12pts) est déjà qualifié à la prochaine coupe d’Afrique Côte d’Ivoire, 2024, alors que le Bénin bon dernier du groupe L avec deux petits points derrière le Rwanda (3pts) 3eme le Mozambique 2eme (4pts) va tenter de chercher un résultat positif pour espérer relancer ses chances qualification.