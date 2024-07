Bébé Achoura/ Fatick : Cheikh Ibrahima Diallo lance un plaidoyer pour la réduction voir l’élimination de la césarienne

Même si de nombreuses femmes accouchent par voie basse, le taux de césariennes de femmes à terme reste conséquent. En marge de la célébration de la naissance du bébé Achoura au Centre hospitalier régional de Fatick, Cheikh Ibrahima Diallo, Khalife de feu Cheikh Mouhidine Samba Diallo à Médinatoul Abdou Khadr Dièylani a invité à réfléchir sur les nombreux cas de césariennes de femmes à terme pour lutter contre cette pratique visant à sauver le bébé et sa mère en cas de difficulté au moment de l’accouchement. « Les sages-femmes, les médecins et les femmes aux foyers doivent essayer de réfléchir pour trouver un moyen d’éviter la césarienne qui a également ses conséquences », préconise-t-il. Revenant sur la célébration du premier bébé de l’an musulman, Cheikh Ibrahima Diallo a magnifié le soutien apporté par Sabassy Faye et les fidèles qui se sont déplacés pour l’occasion ou qui ont mis la main à la poche en guise de contribution pour ce traditionnel événement initié par son père de son vivant. Sabassy Faye, le coordonnateur de l’événement a pour sa part réitéré sa ferme volonté d’internationaliser ce traditionnel événement au nom de l’islam comme le souhaitait Cheikh Mouhidine Samba Diallo.



A rappelé que pour cette présente édition, deux moutons, deux sacs de riz, des bassines, seaux, des sachets de savon, des habits pour nourrisson entre autres ont été offert au bébé Achoura de ce nouvel an musulman.