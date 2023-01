Bayern Munich : Sadio Manè a enfin recommencé à courir, à trois semaine du choc contre le PSG…

Et si Sadio Mané revenait à temps pour prendre part au match de 8emes de finales aller de la ligue des champions contre le Paris-Saint Germain ? Près de trois mois après sa blessure au genou droit le 8 novembre 2022, le buteur du Bayern Munich qui sort d’une assez longue période de rééducation après son opération, a retrouvé le terrain d’entraînement.

Ce mardi matin, sous le ciel grisâtre et le froid glacial de la Bavière, Sadio Mané a fait son apparition sur le terrain d’entraînement du Bayern Munich. Une bonne nouvelle pour le club et les supporters qui prient fort pour retrouver le plus rapidement possible leur attaquant avant de croiser la bande à Léo Messi et Kyllian Mbappé.