Bataille de Dakar, listes parallèles, BBY et Sénégal 2035 : Mame Mbaye Niang sans détour…

Dans cet entretien accordé à Dakaractu, le candidat de la coalition Sénégal 2035, Mame Mbaye Niang, n'y est pas allé avec le dos de la cuillère pour répondre à nos questions. Plusieurs points abordés au cours de l’interview, notamment la bataille pour la conquête de la capitale qui s'annonce déjà rude, la confection des listes parallèles au sein de la mouvance présidentielle, ses rapports actuels avec le président Macky Sall, entre autres.



Même s'il refuse catégoriquement de se prononcer sur ses rapports actuels avec le chef de l’État Macky Sall, Mame Mbaye Niang reste convaincu que la gouvernance locale est une affaire de tous et chaque citoyen a le droit de jouer pleinement son rôle dans le développement local. Par ailleurs Mame Mbaye Niang, qui dénonce le plagiat de son offre programmatique par certains de ses adversaires de la capitale, invite les différents candidats aux locales à éviter de promettre ciel et terre aux populations. « Des promesses sans fondement et irréalisables... », dira le candidat de la coalition Sénégal 2035, Mame Mbaye Niang…