Bassirou Diomaye Faye reçoit son homologue John Dramani Mahama: consolider la paix et la stabilité au Sahel et au sein de la CEDEAO au cœur des échanges

Le Président de la République a accueilli ce vendredi son homologue Ghanéen John Dramani Mahama, dans le cadre d’une visite de travail. Les deux Chefs d'Etat ont souligné l’excellence des relations d’amitié et de coopération unissant le Sénégal et le Ghana, appuyées par une convergence de vues sur la démocratie, la bonne gouvernance et la défense des droits fondamentaux.







Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération économique et commerciale, avec l’objectif d’approfondir et de diversifier les échanges dans des secteurs stratégiques tels que les hydrocarbures, la défense, la sécurité, l’éducation, la santé et le tourisme. Les deux parties ont également abordé la situation régionale, en mettant l’accent sur la nécessité de consolider la paix et la stabilité au Sahel et au sein de la CEDEAO.







Une visite qui illustre la volonté commune de renforcer un partenariat déjà solide, au service du développement et de la prospérité de leurs peuples respectifs. Le président de la République se réjouit des perspectives ouvertes par cette rencontre et réaffirme son engagement à poursuivre une coopération étroite avec le Ghana dans l’esprit de solidarité et d’intégration africaine.