Bassirou Diomaye Faye à Adama Barrow : « Frère bi nga Amoon Sénégal, nga Am Batay! Jëm Dji guen naa Touti, mais Danghar gui gën naa dëgër »

C’est sous un climat décontracté avec un langage wolof que les présidents Sénégalais et Gambien ont mené leurs discussions à l’occasion de la visite officielle de Bassirou Diomaye Faye ce samedi. Les mots du chef de l’État sénégalais, même s’ils y ressemblent, sont loin d’être ironiques : « Vous avez toujours ce frère au Sénégal. Peut-être qu’il a changé physiquement, mais l’engagement, la détermination et la vision qualifient à bien des égards celui qui est avec vous aujourd’hui… », lança le chef de l’État à son homologue. « Frère bi nga Amoon Sénégal, nga Am Batay! Jëm Dji guen naa Touti mais Danghar gui gën naa dëgër » s’est ainsi adressé Bassirou Diomaye Faye, en wolof, à Adama Barrow.