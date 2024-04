Bassirou Diomaye Diakhar Faye : « Le Sénégal est un pays de Grands Hommes »

Après la prière de la Korité à la Grande Mosquée de Dakar, le président de la République du Sénégal a tenu à rendre grâce à Dieu. Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye invite les citoyens à consolider le legs de la concitoyenneté et du vivre ensemble.





« Il est de notre responsabilité collective et individuelle d’entretenir ce vivre ensemble qui fait la stabilité de notre pays que le monde entier nous envie. Le Sénégal est un pays de Grands Hommes, de Grands Hommes de Dieu, de Grands Hommes Politiques. C’est un héritage sacré et c’est un héritage précieux que nous avons le devoir de perpétuer » lance le Chef de l’Etat qui faisait allusion à la tenue de la présidentielle malgré les péripéties.