Basket - NBA : Gorgui Sy Dieng de retour à San Antonio…

Les Spurs de San Antonio ont annoncé aujourd'hui qu'ils avaient signé le centre Gorgui Dieng. Selon la politique de l'équipe, les termes du contrat n'ont pas été annoncés. Pour son retour, Gorgui Sy portera le n⁰ 41, a annoncé le club via un communiqué.



Rappelons que l’international sénégalais a passé la saison dernière avec les Atlanta Hawks où il avait joué 44 matches.



Il effectue son deuxième passage à San Antonio après avoir brièvement disputé 16 matches avec les Spurs lors de la saison 2020-21, avec une moyenne de 5,3 points, 2,6 rebonds et 1,2 passe décisive en 11,3 minutes.



Après 10 longues années passées en NBA, Gorgui Sy Dieng qui a rempilé pour au moins un voire deux ans, détient des moyennes en carrière de 7,5 points, 5,7 rebonds et 1,3 passe décisive en 20,5 minutes en 597 matches au total.



Sélectionné au premier tour du repêchage de la NBA 2013 (21e au total) par les Utah Jazz, il avait été attribué aux Timberwolves le soir du repêchage et a passé ses six premières saisons avec le Minnesota.