Basket : L’assemblée générale élective encore repoussée, Pathé Keïta en challenger de Me Babacar Ndiaye …

Après avoir été fixée à la date du 6 mai puis reportée au 13 mai, l’AG élective aura finalement lieu le 27 mai, selon la fédération sénégalaise de basket de concert avec le comité électoral dirigé par Me Seydou Diagne.



À travers cet acte, il s’agit d’aller vers des élections apaisées en permettant à un maximum de personnes de postuler pour briguer le fauteuil de président de la fédération. Le comité électoral a décidé de rallonger le deadline jusqu’au 21 avril afin de favoriser une assemblée générale plus inclusive.



À cet effet, alors que la candidature de Me Babacar Ndiaye, le président sortant, était la seule officiellement déclarée, le prolongement du délai a permis à un nouveau candidat d’émerger en la personne de Mamadou Keïta dit Pathé.



Le président du Guédiawaye Basket Academy se positionne comme le candidat de la convergence pour le renouveau du basket-ball sénégalais (Crbs.)