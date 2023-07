Basket : Bronny James, le fils de LeBron, victime d'un arrêt cardiaque

C’est une terrible nouvelle pour le basket-ball Américain et surtout pour la légende Lebron James dont le fils aîné a été frappé d’un malaise cardiaque lors d’un entraînement. Le fils de la superstar des Lakers a été transporté d'urgence à l'hôpital après avoir subi l'incident cardiaque lors d'un entraînement de l'USC, selon TMZ. Le jeune basketteur de 18 ans serait maintenant dans un état stable et n'est plus aux soins intensifs.



Bronny James qui s'est récemment engagé avec les Troyens, a été emmené en ambulance du Galen Center de l'USC, le lieu où l'équipe de basket-ball de l'école joue et s'entraîne, après qu'un appel au 911 aurait été passé à 9 h 26 lundi. L'incident aurait été un code 3, ce qui signifie la gravité de l'appel car il nécessite des lumières et des sirènes d'ambulance précise la même source.