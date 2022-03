Basket : Battu par l'US Monastir (62-74), le DUC enregistre une troisième défaite dans la BAL.

Dès le début, les deux formations ont poursuivi leur récital en marquant coup sur coup. 11-11, après 5 mn. Un premier quart rythmé et animé, déjà placé sous le signe de l’attaque.



DUC et MON se sont échangés les commandes au score et tournaient déjà à plus de 50% aux tirs. 20 pour l'Union sportive monastirienne (MON), dont 7/12 à deux points. 20 pour le Dakar université club (DUC), dont 7/11 à deux points.



Aucune des deux formations n’aura pris plus de 4 points d’avance et elles étaient toutes deux dos à dos après dix minutes de jeu (20-20).



Adama Diakité et Ater James se livraient un duel de pivot au deuxième quart, mais le DUC commençait à calmer les ardeurs offensives tunisiens. Un temps seulement. L’US Monastir virait en tête à la pause (31-35).



Au troisième quart temps, les tunisiens menaient de six points (48-54), avant de gérer parfaitement les dix dernières minutes pour s’imposer au final de douze longueurs (62-74).