Baromètre mensuel des nations : Le Sénégal signe le meilleur classement FIFA de son histoire.

La FIFA a dévoilé ce jeudi son baromètre mensuel des nations conformément au classement du mois de février 2022. Après le sacre à la CAN Cameroun 2021, le Sénégal (1er) conserve naturellement sa position de leader continental devant le Maroc (2e).



Champions d’Afrique, les Lions continuent de battre le record de longévité à la première place du classement FIFA-Zone Afrique, en y étant restés scotchés depuis 38 mois contre 35 pour la Côte d’Ivoire.



Un changement a été noté sur le podium du classement FIFA-Zone Afrique. L’Algérie, éliminée au premier tour de la CAN Cameroun 2021, cède la troisième place au Nigéria. Les Fennecs sont désormais à la septième place sur le continent. Pire, ils sont passés du 29e au 43e rang mondial.



Pour le reste, d’autres changements majeurs sont à signaler. L’Égypte est classée 4e (34e Mondial), alors que la Tunisie se positionne à la 5e place (36e Mondial). Les Lions de l’Atlas sont suivis par le pays organisateur de la dernière CAN, le Cameroun ayant été classé 6e (38e Mondial).



Un changement a été noté dans le Top 20 mondial avec le Sénégal, récent vainqueur de la CAN Cameroun 2021, qui monte à la 18e place, soit le meilleur classement de son histoire.