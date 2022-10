Ballon européen 2022 : Tout ce qu’il faut savoir sur le mode de décernement du trophée…

Le trophée s’aligne désormais sur le calendrier de la saison sportive et prend en compte tout l’exercice 2021-2022.

Créé en 1956, le Ballon d’Or du magazine France Football a pris un virage cette année, avec une réforme destinée à le rendre « plus lisible ». Après avoir récompensé les joueurs pour leurs performances sur une année civile, le trophée s’aligne désormais sur le calendrier de la saison sportive et prend en compte tout l’exercice 2021-2022.

Les critères d’attribution ont également subi une refonte. Les « performances individuelles » et le » caractère décisif et impressionnant des prétendants » seront le critère numéro 1, devant » l’aspect collectif et les trophées remportés » et » la classe du joueur et son sens du fair-play ».

L’ensemble de la carrière du joueur ne sera plus pris en compte, pour éviter les risques d’une « chasse gardée », un travers du passé avec 12 sacres partagés entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo en 13 ans.

Le jury a également revu, avec un resserrement à 100 votants, des journalistes issus des 100 premières nations au classement Fifa (contre 170 auparavant), et 50 votants pour le Ballon d’Or féminin.

le Ballon d'Or récompense le meilleur joueur européen évoluant en Europe, avant de s'ouvrir à toutes les nationalités en 1995.

Cette année-là, le Libérien George Weah en profite pour devenir le 40e lauréat. Depuis 2007, les joueurs évoluant hors de l'Europe peuvent également concourir.

