Ballon d’or 2022 : Le prix du meilleur club de la saison attribué à Manchester City…

Un nouveau trophée est remis au club ayant le plus de joueurs nommés parmi les finalistes du Ballon d'or (hommes et femmes compris).



Malgré le titre du Real en Ligue des champions, c'est Manchester City qui devance Liverpool et le Real. Kevin De Bruyne reçoit le trophée avec le reste de la délégation des Skyblues.



Le classement :

1. Manchester City avec 5 joueurs et une joueuse nommés

2. Liverpool avec 6 joueurs nommés