Ballon d’Or africain : Sadio Mané en passe de mettre fin à 4 années de règne partagé entre Salah, Mahrez et Aubameyang.

Sadio Mané, son coéquipier en club, Mohamed Salah et Ryad Mahrez sont les trois favoris parmi les dix finalistes. L’égyptien et l’Algérien ont déjà inscrit leur nom aux palmarès du Ballon d’Or africain. Le premier nommé a remporté les éditions de 2017 et 2018, tandis que le deuxième était sacré en 2016, à la faveur de sa brillante saison avec Leicester, alors champion de la Premier League.







Cette année, le graal devrait revenir à Sadio Mané. Le sénégalais pourrait être récompensé pour son talent et ses statistiques (35 buts en 2019, club et sélection compris). Une distinction qui en appellera d’autres beaucoup plus importantes dans les années à venir.







L’international sénégalais avait terminé à la quatrième place au classement du Ballon d’Or France Football. Ce classement avait suscité une grande polémique chez certains observateurs. Beaucoup estimaient que le sénégalais méritait d’être sur le podium, au vu de ses performances au cours de l’année civile.











2019 a été riche en trophées individuels pour l’attaquant sénégalais, élu meilleur joueur africain ou d’origine africaine, remportant ainsi le Prix Eusebio 2019. Mieux, l’attaquant des Lions est sélectionné le onze-type de l’année par L’EQUIPE. Bien avant cela, il a été élu meilleur joueur par les lecteurs du Onze Mondial. L’international sénégalais devient le premier africain à remporter le trophée depuis Didier Drogba en 2004.