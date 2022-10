Ballon d’Or France Football : Sadio Mané, à nouveau perdant d’un trophée travesti?

En parlant de son palmarès, il est bien de rappeler qu’au cours de la saison 2021-2022, Sadio Mané (32 buts et 7 passes décisives club et sélection nationale confondus) a pu compter à son actif une série de distinctions individuelles et collectives qui force le respect…



Trophées et titres remportés en Club



-Vainqueur de la Supercoupe d’Allemagne (avec le Bayern Munich)

-Finaliste de la ligue des champions (avec Liverpool)

-Vice-champion d’Angleterre (avec Liverpool)

-Vainqueur de la ligue anglaise (avec Liverpool)

-Vainqueur de la coupe d’Angleterre (avec Liverpool)

-Vainqueur de la Carabao Cup (avec Liverpool)

-Vainqueur de la FA Cup (avec Liverpool)



Trophées et titres remportés en sélection nationale



-Vainqueur de la coupe d’Afrique



Trophées et titres individuels



-Ballon d’Or Africain 2022

-Meilleur joueur de la Coupe d’Afrique des nations 2022

-Membre de l’équipe type de la Coupe d’Afrique des nations 2022

-Membre de l’équipe type de Premier League

-Meilleur passeur décisif de l’histoire de l’équipe de football du Sénégal

-Membre de l’équipe type de la saison 2021-2022 en tant qu’ailier droit pour Onze Mondial

-Officier de l’Ordre du Lion du Sénégal

Si tout le monde s’accorde à dire que Karim Benzema est assez logiquement le grand favori pour remporter le BO 2022 au regard de sa superbe saison avec le Real Madrid, le débat sur ses dauphins qui forment le podium reste ouvert.Qui de Sadio Mané, Robert Lewandowski, Mbappé, Vinicius Jr ou Kevin De Bruyne sera sur l’estrade ? Rien n’est moins sûr ! Une nouvelle désillusion serait envisageable tout comme une reconnaissance tant attendue avec un podium de Mané !C'est donc au majestueux Théâtre du Châtelet, au centre de Paris, que le Ballon d'Or 2022 sera décerné à partir de 19h30 Gmt. Un peu partout, depuis quelque jours, des fuites soi-disant du classement du Ballon d’or ou encore des sondages agités çà et là annoncent la couleur. Karim Benzema serait largement en tête des votes, suivi de très près par l’ex buteur du Bayern Munich, Robert Lewandowski (une autre victime malheureuse du mode de désignation du BO.)Dans ces différents résultats « provisoires » Sadio est souvent relégué à des places très lointaines, derrière des noms tels que Salah, De Bruyne, Vini Jr, Mbappé voire Haaland. Des joueurs certes méritants mais pas plus que l’actuel attaquant bavarois.Si pour cette année, la longue et belle carrière de Benzema a été en partie récompensée en plus d’une saison 2021-2022 de rêve. La même logique purement sportive voudrait que Mané, au top niveau depuis quelques années, puisse bénéficier du traitement par le jury du BO.Qu’en est-il réellement du standing de Sadio Mané ? Ou du moins pourquoi est-il si difficile pour une partie du monde du football de reconnaître son talent et le footballeur exceptionnel qu’il est ?Pendant plusieurs années, ce débat a fait rage sur les grandes chaînes de télévision du monde entier et au cours d’émissions radio à forte audience. Chacun avec ses arguments, sa sensibilité et sa position y est allé de son décryptage pour ne pas dire sa position tranchée. En attendant, la situation n’a pas vraiment changé pour SM17 qui tient-là une belle occasion de marquer un peu plus l’histoire du football mondial.Une deuxième ou au pire une troisième place au ballon d’or France Football 2022 serait tout simplement historique pour l’attaquant africain qui ferait un peu moins que Mister George Weah vainqueur du BO en 1995. Mais bien plus que ces légendaires aînées, Eto’o et Drogba, Yaya Touré et Cie qui ont été dans sa position il y a quelques années…Désormais, le mot d’ordre est unanime, pour une partie des amateurs de football et quelques observateurs avertis, un podium au BO 2022 est le minimum pour Mané qui sort d’une belle saison, aussi bien en club qu’en sélection où il a remporté de haute lutte en compagnie de ses coéquipiers, la CAN 2022. Un podium Karim Benzema, Robert Lewandowski et Sadio Mané ne serait pas une insulte au football.Cela ne serait que justice envers le footballeur exemplaire, un joueur fair-play et humble en plus d’être talentueux et inspirant. Cela serait surtout une sorte de mea culpa pour l’institut France Football qui a fini de décrédibiliser son trophée doré, travesti en une récompense réservée à la tête du client le plus glamour.