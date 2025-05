Bal - Defaite de Kriol Star - « Demain, c'est notre dernière chance, on va tout donner contre Petro de Luanda.. »Joel Baswa Ntambwe

Suite à la défaite de Kriol Star contre l'US Monastir lors de la cinquième édition de la Conférence Sahara de la BAL, Joel Baswa Ntambwe, joueur essentiel du groupe, a fait preuve d'une détermination inébranlable dans l'espace mixte. « Ce n'est pas difficile, il nous faut nous rassembler, examiner nos fautes et revenir plus puissants face à Petro de Luanda », a affirmé Ntambwe. Évaluant la pression, il traite chaque rencontre comme si c'était une finale, et celle de demain contre Petro sera cruciale. « Nous gardons toujours foi en nos possibilités. » « Nous allons nous préparer, échanger entre nous et donner tout ce que nous avons pour décrocher cette victoire », a déclaré le joueur, déterminé à redresser la situation et à offrir un nouvel espoir à Kriol Star dans cette compétition.