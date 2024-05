Baisse du prix de l’engrais : Le CNCR approuve

La baisse du prix de l'engrais de plus de 22% et l'augmentation du budget des intrants à 120 milliards annoncée par le ministre de l'Agriculture de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a été bien accueillie par les agriculteurs.



Selon le président du Conseil national de concertation et de coopération des ruraux, ces mesures vont davantage booster la production locale.



‘’C’est un grand pas que le Sénégal vient de franchir, c’est une mesure que nous apprécions positivement. Parce qu’il est inconcevable que le secteur agricole soit le levier de développement économique et qu’il ne soit pas traité de la manière que nous souhaitons. Donc cette mesure de baisser le prix de l’engrais à 22% et l’augmentation du budget des intrants à 120 milliards va nous permettre de prouver que le secteur agricole est le secteur qui pourra permettre de mobiliser des ressources dans ce pays. Mieux, le fait d’impliquer l’armée dans le processus, fera qu'il y aura moins de détournement des intrants", a expliqué Abdou Aziz Badji, Président du Conseil national de Concertation et de coopération des ruraux de Ziguinchor.