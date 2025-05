Bagarre entre Chauffeurs à Touba : Modou Fall écope d'un an de prison pour avoir mis son collègue dans le coma

En délibérant sur le champ, le tribunal a reconnu Modou Fall coupable des faits pour lesquels il est poursuivi et l'a condamné à un an de prison ferme et cent mille francs d'amende. Mais il devra également s'acquitter de 500 mille francs Cfa de dommages et intérêts au profit de Djiby Diop.

Modou Fall réfléchira par deux fois avant de cogner sur quiconque l'ayant mis en colère. Chauffeur « Allô-Dakar », cet homme âgé de trente six ans, marié et père de deux enfants, a été condamné hier jeudi 15 mai à une année d'emprisonnement ferme devant le tribunal des flagrants délits de Diourbel.Prévenu du délit de coups et blessures volontaires, Modou Fall s'était bagarré le 28 mars passé avec son jeune collègue, Djiby Diop pour une banale histoire de portière. Mais après qu'ils ont été séparés par leurs camarades, Modou Fall a surpris son antagoniste en lui assénant un coup de poing à la nuque.Le coup reçu dans cette partie très sensible a été d'une telle violence qu'il a mis Ko le malheureux qui est tombé dans le coma pendant quatre jours à l'hôpital Matlaboul Fawzeiny de Touba. Attrait hier devant le tribunal des flagrants délits de Diourbel, Modou Fall a reconnu qu'il a échangé des coups avec Djiby Diop non sans réfuter l'avoir cogné à la nuque.Des dénégations qui n'ont guère convaincu le procureur Papa Khalil Fall qui a requis contre lui une peine d'un an de prison ferme et cent mille Cfa d'amende. Quant à Djiby Diop qui a comparu, assis, et visiblement toujours diminué physiquement, il a réclamé un demi-million de dommages et intérêts.