Bagadadji (Kolda ) : Les premières pluies font leurs premiers dégâts à Sinthiang Dabo...

Le village de Sinthiang Dabo de la commune de Bagadadji a été frappé par la foudre et les premières pluies de l'hivernage ces lundi 27 et mardi 28 mai. Des vivres, des semences, une case, des ustensiles de cuisine, des habits ont été consumés par les flammes. Mais aussi des ruminants notamment des chèvres et de la volaille ont été tués voire calcinés. Cependant, aucune perte en vie humaine n'a été déplorée lors de cet incident.



Ainsi, c'est la question de la protection civile qui se pose dans ces contrées lointaines où généralement il y a absence de paratonnerre.