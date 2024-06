Badara Gadiaga : « La seule réussite de Ousmane Sonko, c’est d’avoir réduit Bassirou Diomaye à sa plus simple expression »

L’ancien responsable politique du parti Rewmi d’Idrissa Seck s’est invité à cette vague déferlante contre le leader de Pastef, Ousmane Sonko. Badara Gadiaga pense qu’Ousmane Sonko a effectivement fait un pas, mais en réduisant la marge de manœuvre du président de la République.



« Depuis sa nomination à la Primature, la seule réussite de Ousmane Sonko c'est d'avoir réduit le Président de la République Bassirou Diomaye Faye à sa plus simple expression » a t-il indiqué non sans s’arrêter à cette étape. Le chroniqueur à la Tfm considère que « les éléments de langage sont indignes d'un Premier Ministre, à la limite c'est ordurier et dignes des bornes fontaines ajoute Badara Gadiaga jugeant que cette sortie d'hier est la preuve suffisante qu'il souffre réellement de « Varophobie ». « Les Vars l'ont atteint dans son for intérieur » fera remarquer Badara Gadiaga.