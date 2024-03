Babacar Ba, Forum du Justiciable : « Le président de la République doit assurer la transmission du pouvoir à son successeur… »

Le Forum du Justiciable estime que même en cas de second tour de l'élection présidentielle, le Président de la République n’a pas le droit de manquer le rituel de la transmission du pouvoir au Président nouvellement élu. Le Président de la République ne doit pas rompre cette belle tradition démocratique dont le Sénégal se glorifie et qui fait de notre pays une exception. Cette sortie du Forum du Justiciable est faite après que le président de la République, dans un entretien sur la BBC, a soutenu qu’il quittera le pouvoir, même en cas de 2e tour.



Le Forum du Justiciable magnifie toutefois « la posture républicaine du chef de l'État qui compte quitter le pouvoir à l'expiration de son mandat, mais lui demande de se faire violence pour sacrifier à ce rituel en cas de second tour ».

« Monsieur le Président de la République, nous vous demandons, respectueusement, de rester lorsqu'un second tour serait acté. C'est le dernier service que vous rendrez au vaillant peuple sénégalais », dira Babacar Ba.