BRT : Le ministre Mansour Faye annonce son exploitation en mi-février

L’exploitation du Bus rapid Transit (BRT) est attendue en fin février 2024.

L’annonce a été faite par le ministre des Infrastructures, des transports terrestres et du désenclavement, Mansour Faye. Sur les ondes de la RFM, il informe qu’au total 14 gares sur les 23 sont opérationnels et des bus de rabattement sont prévus pour prendre en charge les populations impactées.



« Nous pouvons retenir la mi-février vers la deuxième décade du mois de février pour voir des passagers ciblés emprunter le BRT progressivement. Ce sera mis en service et les sénégalais pourront chacun à leur tour effectivement prendre le BRT en terme de transport public », renseigne-t-il.



En ce qui concerne les gares qui ne sont pas prêtes, le ministre indique qu’il yaura un dispositif léger en attendant que les équipements arrivent pour permettre aux populations de prendre le BRT au niveau de ces stations, donc sans les dispositions avec l’entreprise qui exploite, c’est-à-dire

Dakar mobilité, le CETUD, en attendant donc que les équipements arrivent, les stations seront opérationnelles », déclare-t-il.



Selon lui, le BRT représente un soulagement pour les populations de Dakar. « Le BRT c’est 300 000 passagers par jour donc le BRT apporte un souffle nouveau non seulement sur nous, mais une amélioration de la mobilité au niveau de Dakar. La population qui emprunte le transport public, il y’a une demande forte qui est là. C’est la raison pour laquelle d’ailleurs, l’État mise sur le transport en masse (BRT, TER) pour résorber effectivement cette demande forte en terme de mobilité et là nous savons parfaitement avec la mise en place des bus de rabattement qui vont arriver cette année jusqu’en 2026, que la question de la mobilité sera en tout cas réglée au niveau de Dakar... »