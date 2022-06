BRAQUAGE NOCTURNE À TOUBA - 05 magasins attaqués au marché Ocass par des bandits

Des bandits ont fait irruption cette nuit au marché Ocass de Touba. Un témoin confie que c’est aux environs de 03 heures du matin. Ils étaient entre 05 et 06 malfrats munis d’armes à feu et de barres de fer. Ils ont attaqué 05 commerces et ont emporté de l’argent dont le montant n’est pas encore déterminé. La police est présentement sur les lieux pour démarrer l’enquête. Affaire à suivre…