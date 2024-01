BBY - Sicap Liberté : L’installation d’un comité électoral « sans légitimité » fait râler les militants…

Face à l’ampleur de l’élection présidentielle de 2024 au Sénégal et à son importance, l'inclusion semble être obligatoire pour les militants de la mouvance pour assurer la victoire de leur candidat Amadou Ba.

Mais ce sont des pratiques malsaines que les militants et responsables politiques de la commune des Sicap Liberté ont dénoncé à travers un communiqué et pour prendre à témoin la direction du parti et le département de Dakar d’une mise en place d’un comité électoral BBY Sicap Liberté, par un groupe d’amis.

Selon eux, cet acte n’est basé sur aucune légitimité et ne vise qu’à saboter la dynamique militante enclenchée en perspective de l’élection présidentielle à venir. Après avoir tenu des séries de rencontres privées sans aucune information des militants, ces derniers prennent aujourd’hui l’opinion à témoin avant que d’autres activités ne soient déroulées.

« Sans l’inclusion des acteurs politiques à la base, l’installation d’un quelconque comité électoral ne pourrait se faire, car ne relevant d'aucune légitimité », lit-on dans le communiqué.

Face à tout cela, les militants de la commune de Sicap appellent en toute responsabilité à ce que les orientations nécessaires soient données dans l'intérêt exclusif de notre parti et de la coalition BBY.