BANDITISME À TOUBA - 4 voleurs à l’arraché, dont un élève (ayant tous déjà fait la prison) à bord de leur moto jakarta tombent

Une bande de plus est tombée à Touba. Celle-là avait le don de subtiliser, du haut de la monture de leur moto-Jakarta, les téléphones de leurs victimes dans des places assez bien fréquentées par les populations comme « Corniche Serigne Modou », « devant chez Serigne Mbacké Madina » non loin de la mosquée, Ndamatou et Yoonu Darou Rahmane.

Si l’une des victimes ( K . G ) a été agressée alors qu’elle se trouvait à bord d’une charrette, les trois autres l’ont été alors qu’elles vaquaient tranquillement à leurs occupations, appareils collés à l’oreille et plongées dans des discussions. Moustapha, lui, se sera chargé tout seul d’arrêter son agresseur, alors que les autres se suffiront de l’expertise des limiers du commissariat de Gouye - Mbind.

Sur les malfrats arrêtés, il faudra relever trois détails qui frappent. D’abord C. Mb est un élève de 20 ans qui a déjà connu la prison pendant trois mois pour des faits similaires. C’est lui, d’ailleurs, qui a été alpagué par sa victime. Ensuite B. L. S, alors qu’il était recherché, a commis l’imprudence de passer devant le commissariat. Il voulait juste jeter un coup d’œil volé et se faire une idée sur l’arrestation de ses acolytes. Il a été malheureusement reconnu par les flics. Et enfin, le fait que tous les 04 voleurs aient déjà été arrêtés et emprisonnés. Ce détail est important car il laisse comprendre que ce sont les mêmes malfrats qui se réveillent des prisons pour commettre les mêmes agressions.

Interpellés aux motifs d’association de malfaiteurs et vol à l’arraché commis avec moyen de transport, ils devront répondre de leurs actes devant la loi.