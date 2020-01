BAMBEY / Affrontements à l'université- Sept agents du GMI blessés dont l'un avec fracture de la main gauche.

De nouveaux affrontements à l'université Alioune Diop de Bambey ! Étudiants et policiers se sont livrés à des combats soutenus pendant plusieurs heures. Aux gaz lacrymogènes des forces de l'ordre de Bambey renforcés par un contingent policier dépêché depuis Thiès, les étudiants ont répondu par des jets de pierre qui ont blessé 7 agents du groupement mobile d'intervention. Un d'entre eux s'est d'ailleurs retrouvé avec une fracture de la main gauche. Un autre souffre d'un traumatisme de l'épaule gauche.



Les victimes sont présentement aux soins, au centre de santé de Bambey. Du côté des étudiants, le nombre de blessés reste encore à être déterminé.



Les étudiants dénoncent leurs difficiles conditions de séjour et d'études avec des restaurants au menu médiocre, une connexion internet moribonde et des cours dispensés de manière amorphe. La situation est toutefois revenue au calme.



Affaire à suivre..