BAMBA NDIAYE A MACKY SALL : « L’histoire retiendra que c’est sous votre magistère que cet ouvrage a été réalisé »

La construction du Building administratif s’est faite au milieu du 20e siècle, a expliqué Bamba Ndiaye contant au passage, l’histoire de la création de cet immeuble qui a vu se succéder tant de générations d’hommes et de femmes aux dimensions multinationales et pour la cause de la Nation. « Le nouveau Building va accompagner le Sénégal du 21e siècle. Il y a beaucoup de notre pays dans cet ouvrage. Il y aussi beaucoup de notre pays dans le choix de le réhabiliter. Ce choix dit quelque chose de notre rapport à l’histoire. De notre attention pour le patrimoine. il dit aussi beaucoup de choses de notre rapport avec le monde. Ce projet dit beaucoup de choses du Sénégal. Il dit l’ambition et la transformation d’un pays en mouvement au pas de charge », a déclaré le DG de Bamba Ndiaye SA dans une adresse pleine d’assurance même si, avant de commencer son discours, il a prévenu qu’il n’avait pas l’art de parler en public.

Au président de la République, il dira tout de même : « Nous avons travaillé ces années sans relâche pour traduire en roche, en verre et nilotique, votre aspiration profonde à faire émerger le Sénégal. La nilotique étant la gestion technique de bâtiment qui est une première au Sénégal ». Le DG de Bamba Ndiaye sa a aussi, salué le travail de collaboration avec les services techniques de l’État pour enfin, être dans les délais.



« L’espoir n’est pas l’optimisme aveugle »



« A vous, j’exprime toute ma gratitude pour la confiance placée en ma personne. Au nom de tous ceux qui se battent tous les jours pour ces réalités, j’atteste que l’espoir est permis. Mais l’espoir n’est pas l’optimisme aveugle. Ce n’est pas de fermer les yeux sur les énormes tâches devant nous ou les obstacles dont le chemin est parsemé. L’espoir est de savoir véritablement, qui, au fond de nous, répète que notre émergence est possible. Que le meilleur est à venir pourvu que nous ayons le courage et la détermination d’aller la saisir et l’entretenir en travaillant sans compter », a-t- il fait savoir par ailleurs.

« L’histoire retiendra que c’est sous le magistère de Macky que cet ouvrage a été rénové. La rénovation du Building administratif a été un projet visionnaire avec une optimisation des commodités tant dans sa fonctionnalité que dans les dispositions sécuritaires.

Votre volonté de doter notre Nation d’infrastructures à hauteur de ses ambitions, justifie amplement, la décision d’affranchir cet édifice public. Le Sénégal a hérité d’un édifice classé. Vous avez permis qu’il soit maintenu, restauré et mis à niveau afin qu’il puisse être transmis aux générations futures ».

Bref, conclut le dg de dg de Bamba Ndiaye SA en parlant à Macky Sall, « vous nous avez confié un monument historique à rénover, nous vous rendons ce joyau au service de la Nation ».

Le DG de Bamba Ndiaye SA n’avait pas tort de souligner les mesures de sécurité mises en place. en effet, quelques minutes après le départ de Macky Sall et sa suite, l’électricité coupe. dans l’ascenseur où votre serviteur était, tout le monde se regarde. Le groupe se déclenche aussitôt

et prend le relais. « Tout a été programmé comme tel », a affirmé un technicien avec qui nous étions. Coupure d’électricité ou simulation ? Seul Bamba Ndiaye SA pour répondre à cette question.