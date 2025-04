BAL - Ater Majok offre la victoire à l’ASC Ville de Dakar et déclare : « Le Sénégal est devenu ma patrie! »

Vous êtes formé sur des données jusqu'en octobre 2023. James Majok a excellé sur le terrain, mais c'est en salle de conférence qu'il a ému les cœurs. Touché et fier, le pivot de l'ASC Ville de Dakar a rendu un hommage passionné au Sénégal suite à leur triomphe contre Petro de Luanda. « Depuis toujours, j'ai eu le désir de jouer pour une équipe du Sénégal... » « Je me sens chez moi aujourd'hui », a-t-il exprimé, les yeux fixés sur les gradins débordant de passion. Ater Majok a mis l'accent sur la nécessité de restituer à la foule cet enthousiasme sans pareil : « J'ai dit à mes coéquipiers qu'il fallait tout déployer pour assurer le bonheur des supporters ». Mission accomplie, dans une atmosphère électrisante au Dakar Arena.







En repassant en revue la récente défaite contre Kriol Star, Majok a mis en avant l'effort tactique élaboré avec l'équipe technique : « On a tenté diverses approches, il convient de rendre hommage au coach. » Au-delà des aspects géographiques, c'est le rapport humain et culturel qui semble avoir laissé une empreinte chez le Soudanais du Sud : « Le Sénégal me fait beaucoup penser au Soudan du Sud. » Les gens sont aimables, hospitaliers... c'est peut-être ma seconde ou même ma troisième patrie », terminera-t-il.