BAL - ASC Ville de Dakar en péril : « Si on perd encore, c’est la catastrophe » – Samba Dali Fall

L'ASC Ville de Dakar a connu une grande déception après avoir été vaincue par Kriol Star lors de la cinquième édition de la BAL à la Dakar Arena. À l’issue d’une rencontre serrée, Samba Dali Fall, l’un des piliers de l’équipe, a admis les faiblesses défensives de sa formation : « Ce genre de choses arrive, cependant, nous avons commis un grand nombre d’erreurs en défense et avons concédé trop de ballons, principalement durant les cinq dernières minutes ». Une auto-analyse claire qui reflète la déception d'une équipe ambitieuse, mais prise au dépourvu par l'intensité de l'adversaire et ses propres faiblesses.







Alors que deux rencontres cruciales se profilent, la tension atteint maintenant son paroxysme pour Ville de Dakar. "Nous devons être plus préparés et résolus, sinon nous courons à la catastrophe", a insisté Samba Fall, résolu à rectifier le tir. Pour aspirer à une qualification, les habitants de Dakar ne peuvent plus se permettre d'erreurs. Il est temps de se remobiliser complètement, avec une seule directive : triompher ou périr.