BAL 2025-Victoire maîtrisée de l’Union Sportive Monastirienne face à Kriol Star dans un choc intense

Dans un match palpitant disputé à la Dakar Arena ce samedi 3 mai, l’Union Sportive Monastirienne a remporté une victoire étroite contre Kriol Star, avec un score de 91 à 83 lors du BAL 2025. Les Tunisiens ont dicté leur tempo dès le premier quart-temps (29-17) après un début de match tonitruant, et n'ont plus jamais cédé le leadership par la suite. En dépit d'une poussée spectaculaire de Kriol Star dirigée par Joel Freitas Almeida (26 points) et Cameron Parker (17 points), la force collective de Monastir représentée par un Patrick Hardy en pleine forme avec 29 points a prévalu.



Fortement présents au rebond (avec 26 défensifs), plus performants lors des moments décisifs, les joueurs dirigés par Vaso Curado ont résisté aux attaques de leurs adversaires. Cette victoire permet à l'USM d'afficher clairement ses ambitions pour la saison 2025 de la Basketball Africa League, marquant un coup de maître.