BAL 2025 - L'US Monastir assomme Kriol Star : un festival offensif pour une place de leader

Ce mardi à Dakar, l'Union Sportive Monastirienne a livré une prestation offensive impressionnante en battant Kriol Star sur le score de 88-72, dans un affrontement d'une grande intensité face à cette équipe courageuse. Sous la conduite d'un trio redoutable composé de Mohamed Mbkhtar Ghayeza (17 points, 8 rebonds), Firas Lahyeni (17 points, 8 rebonds) et Ridouane Slimane (7 points, 6 passes), les Tunisiens ont exercé leur domination dans la zone peinte et se sont distingués par leur jeu collectif. Bien qu'ils aient connu un début difficile (17-18 lors du premier quart), ils ont pris de l'élan à partir de la mi-temps grâce à une série impressionnante de 30 points durant le troisième quart, ce qui leur a permis de prendre fermement le contrôle du jeu.







Du côté de Kriol Star, Ivan Évory Gonçalves Gomes a été le seul à briller avec ses 22 points et 10 rebonds, cependant l'équipe a souffert d'un manque de fluidité et de précision à distance (30.6 % aux tirs). Les joueurs du Cap-Vert, trop axés sur leur jeu intérieur et entravés par 15 turnovers, n'ont jamais réussi à maîtriser les attaques incessantes de Monastir. Cette victoire convaincante positionne les Tunisiens comme des prétendants sérieux pour la BAL 2025, grâce à un groupe bien rôdé, une profondeur de banc impressionnante et une domination tactique notable.